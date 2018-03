Lichaam Orlando vrijgegeven aan familie

DEN HAAG - Het lichaam van Orlando Boldewijn (17) is vrijgegeven aan de familie, dat meldt de politie in Rotterdam dinsdag. Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft het onderzoek op het lichaam afgerond.

Hoe Orlando precies is overleden is nog niet bekend, zegt een woordvoerder: 'Alle scenario's staan nog open.' Ze voegt er aan toe dat het onderzoek naar de doodsoorzaak en de laatste uren van de Rotterdammer nog doorgaat. 'Alle tips zijn daarbij welkom.' Er zijn er inmiddels zo'n 70 binnengekomen.

Orlando werd maandag 26 februari gevonden in het water in de Haagse wijk Ypenburg. Hij was toen al acht dagen vermist, nadat hij zondag 18 februari niet thuiskwam na een afspraakje. De politie is nu specifiek op zoek naar vissers en schippers die iets gezien hebben. Opsporingsprogramma Team West besteedt dinsdag aandacht aan de zaak.



Begraven in besloten kring

Orlando wordt in besloten kring begraven, schrijven zijn vrienden op de website rememberorlando.nl. Voor zijn afscheid is via de website al bijna veertigduizend euro opgehaald.

Van dat geld wordt het afscheid betaald, onder meer de oma van Orlando wordt overgevlogen uit Suriname. Het geld dat overblijft gaat naar een goed doel, schrijven de vrienden op de website.