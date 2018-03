Vieze vrachtwagens mogen over paar jaar Den Haag niet meer in

DEN HAAG - Het centrum van Den Haag wordt mogelijk al over twee jaar verboden terrein voor veel vervuilende vrachtwagens. De gemeente overweegt in de periode 2020-2022 de milieuzone voor vrachtverkeer aan te scherpen. Daarna zouden alleen nog Euro VI voertuigen worden toegelaten, dat zijn vrachtwagens die voldoen aan de meest recente Europese normen. Ter vergelijking: de huidige milieuzone weert Euro I tot en met Euro III vrachtwagens.

Dat blijkt uit afspraken die de gemeente Den Haag, ondernemers en transporteurs donderdag gaan ondertekenen. De bedoeling is dat winkels, horeca, kantoren en de bewoners van de Haagse binnenstad vanaf 2025 alleen nog worden bevoorraad door voertuigen die geen schadelijke stoffen uitstoten.

Den Haag kan nog afzien van het invoeren van de zeer strenge normen voor vrachtwagens, stelt verkeerswethouder Tom de Bruijn (D66). Bijvoorbeeld als de landelijke werkgroep milieuzones (waar vertegenwoordigers van bedrijfsleven, ministerie en gemeenten deel van uit maken), adviseert om deze milieuzone later in te voeren.



Luchtkwaliteit verbeteren

Reden voor de afspraken is dat Den Haag de luchtkwaliteit verder wil verbeteren én in 2040 klimaatneutraal wil zijn. Tegelijk groeit de stad, van 530.000 inwoners in 2017 naar circa 600.000 inwoners in 2040. 'Meer inwoners betekent ook meer mobiliteit in de stad', aldus wethouder De Bruijn.

Dat vraagt volgens hem om 'slimme en innovatieve oplossingen om de stad aantrekkelijk en leefbaar te houden'. De wethouder: 'Het verkeer wordt drukker en de ruimte in de stad wordt steeds schaarser. Verkeer en vervoer moeten aangepast worden aan de veranderende stad. Dat geldt ook voor de stedelijke distributie.'



Snel en efficiënt

Tegelijk noemt hij het voor de economische ontwikkeling van Den Haag van belang dat de stad aantrekkelijk blijft, het winkelgebied aantrekkelijk is en dat de bevoorrading toch nog snel en efficiënt kan plaatsvinden. Daarom gaan de partijen werken aan een 'duurzame en efficiënte stedelijke distributie'. De Bruijn: 'Zo zorgen we er voor dat Den Haag een aantrekkelijke, bereikbare, groene en gezonde stad is én blijft om te wonen, werken en recreëren.'

Wat er precies gaat gebeuren, moet nog worden uitgewerkt. Maar dingen waaraan nu al wordt gedacht zijn het verlengen van de toegang tot de binnenstad door schone voertuigen, een subsidie om schone voertuigen aan te schaffen en het slim organiseren van de bevoorrading. Verder komt er een proef waarbij de mogelijkheden van het inzamelen van afval in de avond worden onderzocht.

