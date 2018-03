Man zwaait met messen op Scala College Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een onbekende man heeft dinsdag op het Scala College in Alphen aan den Rijn met messen lopen zwaaien. De man is aangehouden, meldt de politie.

Op een filmpje op YouTube is te zien dat de man in gevecht is met een groep jongeren, in zijn hand heeft hij twee messen. De aanleiding van het incident is nog onbekend.

Leerlingen vertellen dat het incident plaatsvond in de pauze. Volgens hen is de man een bekende. Zo zij hij eerder vloekend het schoolplein op zijn gelopen.

Het Scala College was dinsdag niet in staat om te reageren op vragen.