Verwarde man (44) zwaait met messen op Scala College Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 44-jarige man uit Alphen aan den Rijn heeft dinsdag op het Scala College in Alphen aan den Rijn met messen lopen zwaaien. De man is aangehouden, meldt de politie. Hij zit vast wegens bedreiging, de twee messen zijn in beslag genomen.

Op een filmpje op YouTube is te zien dat de man in gevecht is met een groep jongeren, in zijn hand heeft hij twee messen. Uiteindelijk weet een groep leerlingen de man te verjagen van het schoolplein. Even later kon hij worden aangehouden.

Leerlingen vertellen aan mediapartner Studio Alphen, dat het incident plaatsvond in de pauze en dat leerlingen de man hadden uitgedaagd. 'Hij schreeuwde: ga weg, anders steek ik je neer!', vertellen de jongeren. Volgens hen is de man een bekende, zo zou hij eerder vloekend het schoolplein op zijn gelopen. Studio Alphen meldt op basis van gesprekken met leerlingen dat de man woont in een van de naastgelegen zorgwoningen.





Bekende van de politie

De man is een bekende van de politie. Hij zit in een hulpverleningstraject. Het Scala College was dinsdag niet in staat om te reageren op vragen. De politie laat weten dat de school zorgt voor opvang en nazorg van scholieren.