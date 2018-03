Deel dit artikel:











Naar de NN CPC Loop 2018 met het OV of de auto? Dit wil je weten!

DEN HAAG - Tienduizenden lopers komen zondag naar Den Haag voor de 44ste editie van de NN CPC Loop. Daarnaast zijn er ook nog eens tienduizenden mensen die komen aanmoedigen. De meesten zullen naar het Malieveld gaan, waar start en finish van dit grote hardloopevenement is. Of je nou zelf gaat lopen of dat je iemand komt aanmoedigen, het is verstandig om van te voren te verzinnen hoe je er naar toe gaat. Door de loop worden in de hele stad trams en bussen omgeleid.

Kom je met de bus of de tram?

Tram 2, 4, 6, 11, 15, 16, 17 en 19 en bus 25 en 26 rijden hun gebruikelijke route.

Tram 11 en 16 staan soms even stil voor de hardlopers.

Tram 1, 3, 9 en 12 en bus 18, 21, 22, 23 en 24 rijden op verschillende tijden een aangepaste route tijdens de CPC-loop. Specifieke informatie staat per bus- of tramlijn beschreven.

Bus 59 rijdt als snelbus vanaf de halte Centraal Station/Schedeldoekshaven naar de Zwolsestraat t.h.v. het Bilderberghotel en de halte Zwarte Pad. De halte in de Zwolsestraat ligt op loopafstand van de vervallen halte Kurhaus. De bus rijdt elk kwartier van ongeveer 14.00 tot 17.30 uur. Kijk hier voor alle actuele reisinformatie en reisadviezen van de HTM.. Kom je met de trein?

Dan loont het om deze link te bekijken als je meeloopt.

De NS geeft je namelijk 20 procent korting op je treinkaartje, zodat je extra voordelig naar het Malieveld kunt. En terug naar huis na je nieuwe record, natuurlijk. Kom je met de fiets?

Let op: Plaats je fiets niet tegen de evenementhekken,de fietsen die hier staan worden al tijdens de CPC weggehaald. Kom je met de auto?

Er zijn veel parkeergarages in het centrum van Den Haag, kijk op het kaartje onderaan het bericht. P1 - Parkeergarage Malieveld DEZE IS TIJDENS DE NN CPC Loop gesloten!

P2 - Parkeergarage NS Centraal Station - Prinses Irenestraat 1 - 2595 BD Den Haag

P3 - Parkeergarage Rijnstraat - Rijnstraat 8 - 2515 XP Den Haag.

P4 - Parkeergarage Helicon - Zwarteweg 40 - 2511 VS Den Haag

P5 - Parkeergarage Muzenplein - Fluwelen Burgwal 54 - 2511 CH Den Haag

P6 - Parkeergarage Pleingarage - Plein 25 - 2511CS Den Haag.

P7 - Parkeergarage Noordeinde - Heulstraat 21 - 2514 ER Den Haag

P8 - Parkeergarage Wijnhaven - Schedeldoekshaven 200 - 2511 EZ Den Haag.

P9 - Parkeergarage Grote Markt - Kalvermarkt 32G - 2511 CB Den Haag

P10 - Parkeergarage Stadhuis - Schedeldoekshaven 90 - 2511 BW Den Haag

P11 - Parkeergarage Spui Centre - Spui 160 - 2511 BW Den Haag

P12 - Parkeergarage Veerkaden - Amsterdamse Veerkade 30 - 2512 AJ

P13 - Parkeergarage Markthof - Gedempte Gracht 605 - 2512 AM Den Haag

P14 - ParkeergarageLutherse Burgwal - Lutherse Burgwal 25 - 2512 CB Den Haag

P15 - Parkeergarage City Parking - Laan 5 - 7 - 2512 GM Den Haag

P16 - Parkeergarage Torengarage - Geest 1 - 2513 VA Den Haag Tussen 9.15 en 17.45 uur is zondag een livestream van de CPC Loop op TV West en op de site. Op 89.3 Radio West hoor je elk half uur een bijdrage vanaf het Malieveld en het parcours. In het liveblog houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de CPC