Lange files A4 door kapotte kraanwagen en slecht wegdek

LEIDSCHENDAM - Een kapotte kraanwagen veroorzaakt een flinke file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. De rechterrijstrook is gesloten. Ook staat er vanaf het Prins Clausplein richting Amsterdam een file door slecht wegdek. De linker rijstrook is afgesloten.

De kraanwagen kwam tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam, door vastgelopen remmen, met pech langs de weg te staan. Inmiddels is die file al opgelopen tot twintig kilometer. Het is nog onbekend hoelang dit zal duren, maar de kraanwagen is wel al weggehaald.

De andere file op de A4, van het Prins Clausplein richting Amsterdam, is negen kilometer. In beide gevallen wordt aangeraden om te rijden via Wassenaar.