Werkstraf voor bekende Leidse ondernemer vanwege bedreiging

DEN HAAG - De Haagse politierechter heeft de Leidse ondernemer Jan V. (67) dinsdag veroordeeld tot een werkstraf van 20 uur en een voorwaardelijke celstraf van vier weken vanwege het bedreigen van een belastingambtenaar. V. zei dat hij de gevel van de woning van de fiscusmedewerker zou vernielen als hij niet met rust gelaten werd door de Belastingdienst.

V. is een bekende pandjesbaas in Leiden, die ook vaak conflicten heeft met de gemeente Leiden. Eind januari werd hij al door de Fiscale Opsporings Dienst (FIOD) opgepakt op verdenking van grootschalige

belastingfraude, bedreiging en vernieling. De opsporingsambtenaren namen toen auto's van de Leidse ondernemer in beslag, waaronder een Rolls Royce.

In die zaak is de Leidenaar inmiddels uit voorarrest vrijgelaten. Dinsdag diende bij de Haagse politierechter nog een andere zaak tegen Jan V. In september 2017 zou hij contact hebben gezocht met een belastingambtenaar, over belastingaanslagen die hij nog niet betaald heeft uit de periode 2008-2011. V beweert dat hij destijds helemaal niet in Nederland woonde, en dus ook helemaal niets hoeft te betalen aan de fiscus.



Meerdere bedreidingen

Hij belde de Belastingdienst verschillende malen en zou onder meer gedreigd hebben 'door de gevel te rijden' van het huis van de belastingambtenaar. Tijdens de zitting dinsdag bij de politierechter was Jan V. zelf niet aanwezig om te reageren op de beschuldigingen. 'Mijn cliënt heeft een moeizame relatie met Belastingdienst en gemeente Leiden', zei zijn advocaat. 'Dat zorgt ervoor dat hij kort door de bocht uitlatingen kan doen.'

De officier van justitie eiste een werkstraf van 40 uur, een voorwaardelijke celstraf van vier weken, en een verbod voor Jan V. om nog contact op te nemen met de geplaagde fiscusmedewerker. 'Het is niet de eerste keer dat mijnheer probeert ambtenaren te beïnvloeden', zei de aanklaagster. 'Dit moet stoppen.'

De rechter verweet Jan V. 'intimiderend' gedrag. Ze legde hem een lagere werkstraf op van 20 uur, maar nam de eisen van de officier voor een voorwaardelijke celstraf van vier weken en een contactverbod ongewijzigd over.





