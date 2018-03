Deel dit artikel:











Opsporing Verzocht reconstrueert moord op Iraniër Nissi in Den Haag Ahmad Mola Nissi | Foto: ahwazona.net

DEN HAAG - De moord op Iraniër Ahmad Mola Nissi is dinsdagmiddag gereconstrueerd in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag. Dat gebeurde voor het programma Opsporing Verzocht.

De leider van de Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz werd op 8 november vermoord in de Jan van Riebeekstraat in Den Haag. Mola Nissi werd overdag voor zijn huis doodgeschoten. Vanwege de reconstructie was de Jan van Riebeekstraat voor een groot deel van de middag gesloten. 'Ondanks de al bekende getuigen heeft de recherche nog vragen aan het publiek', laat de politie weten. Team West

De reconstructie is dinsdag 13 maart te zien in Opsporing Verzocht. Eerder werd er aandacht besteed in Team West.