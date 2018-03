Van de warme jas en koude plas in Siberië

DEN HAAG - Vier dagen in ijskoud Siberië. Dat had Ton van den Houd ervoor over om zijn nieuwe, superwarme jas te testen. De rekenleraar van ROC Mondriaan in Den Haag was er verliefd op geworden maar hij moest wel een reden hebben om hem aan te schaffen. Zijn leerlingen gaven Van den Houd een aantal proeven op die hij tijdens de krokusvakantie in de Siberische vrieskou kon doen. Dinsdag deed hij hen verslag aan de hand van zijn filmpjes.

Een van de testjes is de vraag of cola met mentos ook in Siberië ontploft. Het antwoord is heel simpel... Nee. Je kunt dáár wèl heel goed cola met zo'n snoepje samen gebruiken. Een andere test is bellenblazen in de vrieskou. En wat gebeurt en dan met die bellen. 'Wel, ze vervormen', legt Ton uit. 'Soms rollen ze nog wat door maar ook daar blijft er niets van over.'

Ton kreeg ook opdracht uit te zoeken hoe ze in Siberië hun doden begraven in de permafrost, de permanent bevroren bodem. Dat blijkt een kwestie van ontdooien te zijn. Tussen vier palen wordt een vuurtje gestookt, ontdooide grond wordt weggeschept, opnieuw een vuurtje en zo verder. De doden blijven daar overigens wel goed bewaard. 'Niet voor niets dat ze daar nu nog steeds mammoets bovenhalen', zegt Ton.



Aap uit de mouw

De spannendste vraag is: kun je wildplassen met die kou, en wat blijft er dan van over? Van de plas, dan. Dit is natuurlijk iets dat je sowieso één keer kunt doen, als kerel. Ton heeft het gefilmd.

'Rits open, even concentreren, ja, daar komt ie.' Ton brengt het heel spannend. Maar aan het eind van het filmpje komt hij uit de mouw. De aap dan. Een flesje appelsap. Hij durfde het toch niet echt aan. Misschien iets voor een volgende keer, want die gaat er zeker komen.