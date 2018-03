Gemaaid riet vindt gretig aftrek bij Westlandse boeren

WESTLAND - Het waterschap in onze regio doet meer met gemaaid riet dan je denkt. Vroeger ging het naar compostbedrijven, maar tegenwoordig vindt het ook bij boeren gretig aftrek. Ze gebruiken het riet als strooisel in koeienstallen.

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft onlangs een derde van het riet in de waterberging bij de Wollebrand gemaaid. Niet al het riet dus. Dat is vanwege de aanwezige planten en dieren', zegt Ben van Schie. Hij is technisch medewerker bij Delfland. Alles wat er leeft, kan nu van de gemaaide kant naar waar het riet nog staat.'

Het kurkdroge spul wordt opgeknepen, ingeladen en naar boerderijen in de regio gebracht. De boer verspreidt vervolgens het riet in de stal. Jeroen van der Kooij is een van hen. Hij is veehouder op Hoeve Rust-hoff in Maasland en gebruikt het riet als ligbed voor de ossen.



Duurzaamheid

Ze kunnen daar heerlijk op liggen', zegt hij. Maar er is nog een reden. Het is een stukje duurzaamheid. Organisch materiaal uit de omgeving wordt tot waarde gebracht. Wij werken graag mee aan de circulaire economie.'

In totaal heeft Delfland de afgelopen dagen 100 ton aan gemaaid riet een 'tweede leven' bezorgd. Veehouder Van der Kooij raadt andere boeren aan om ook het riet te gebruiken. Er is genoeg van.'