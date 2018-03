Westlands bedrijf wil studieschuld van toekomstig personeel aflossen

DE LIER - De nood is hoog in de tuinbouw. Tuiders en toeleveranciers kunnen niet aan personeel komen. Om het personeelstekort op te lossen is een klimaatbeheersingsbedrijf in De Lier bereid de studieschuld van toekomstige arbeiders over te nemen, waarbij een bedrag van 18.000 euro tot de mogelijkheden behoort.

'We zijn heel veel op zoek naar mensen. We zijn nu een jaar bezig met zoeken naar een werkvoorbereider/calculator. We besteden veel geld uit voor advertenties en detacheringsbedrijven, maar daar komt nog niks uit wat wat naar ons zin is', vertelt Ruud Vlottes van een klimaatbeheersingsbedrijf in De Lier.

En daarom heeft Vlottes' bedrijf een nieuw systeem bedacht. Het bedrijf gaat een eventuele studieschuld van nieuwe werknemers overnemen. Zo kunnen die met een schone lei beginnen en bijvoorbeeld makkelijker een huis kopen in het Westland. 'We willen daar best wel ver in gaan, maar dan verwachten we ook wat van de mensen. Dus hoe langer de mensen blijven, hoe meer ik betaal. Daar komt het eigenlijk op neer.'



Probleem

Niet alleen het klimaatbeheersingsbedrijf kan moeilijk aan personeel komen, zegt Vlottes. 'Wie ik ook spreek van mijn collega's, ze zeggen allemaal: het grootste probleem is personeel werven. Dat is een beperking voor ons en op deze manier gaan we daar in de toekomst vaker tegenaan lopen. Mensen krijgen en mensen houden, dat is het belangrijkste voor ons.'

Met het betalen van de studieschuld wil hij nieuw personeel aantrekken. 'Wij betalen je schuld, je kan een huis kopen en je hebt een goede baan. Wij hebben het naar onze zin en jullie hebben het dan naar je zin. Tenminste…dat hopen we dan', zegt Vlottes glimlachend.