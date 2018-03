Deel dit artikel:











Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) woensdag te gast bij Muijs in de Morgen Christine Teunissen | Foto: Willem-Jan Schipper

LEIDSCHENDAM - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom schuiven de komende weken verschillende lijsttrekkers uit de regio aan in het programma Muijs in de Morgen op Radio West. Woensdag is lijsttrekker Christine Teunissen van Partij voor de Dieren uit Leidschendam aan de beurt.

Teunissen is sinds 2014 raadslid voor de Partij voor de Dieren in Den Haag. Ze combineert deze baan met een lidmaatschap van de Eerste Kamer. Op 29 maart 2015 werd Teunissen door het congres van de Partij voor de Dieren gekozen tot de nummer twee op de lijst voor de Eerste Kamerverkiezingen in 2015. De partij behaalde twee zetels, en dus werd Teunissen geïnstaleerd als jongste Eerste Kamerlid. Teunissen: 'Mensen hebben mij wel gevraagd wat een jonge vrouw in de Eerste Kamer wil. Ik kan daar maar n antwoord op geven: revolutie.'

