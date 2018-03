Politie: 'Orlando is iets overkomen in de uren na zijn date'

DEN HAAG - De politie denkt dat Orlando Boldewijn (17) iets fataals is overkomen in de uren nadat hij werd afgezet bij het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg. Dat zei een woordvoerder van de politie Rotterdam dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht. Hij werd na een date afgezet bij een basisschool.

Wat Orlando zondagavond 18 februari is overkomen, is nog volop in onderzoek. In het programma werden de laatste videobeelden getoond waarop Orlando is te zien. Vlak voordat hij met de Randstadrail vanuit Rotterdam naar Den Haag reisde, kocht hij nog een broodje en een flesje sap. Hij droeg een halflange zwarte regenjas, zwarte broek en zwarte schoenen met een witte zool.

Lichaam vrijgegeven

Orlando werd 26 februari dood in het water gevonden, hij was toen acht dagen vermist. De politie is nog steeds op zoek naar getuigen. In Opsporing Verzocht deed de woordvoerder een speciale oproep aan een groep vissers. Zij zaten 18 februari schuin tegenover de plek waar Orlando later werd gevonden.

Inmiddels zijn er meer dan 70 tips binnengekomen bij de politie. Maar alle scenario's rond zijn dood zijn nog open. Dinsdag werd Orlando's lichaam vrijgegeven. Binnenkort wordt hij in besloten kring begraven.







