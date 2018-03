West Wekker: Frans Bauer komt langs en hoe ziet het nieuwe skatepark eruit?

DEN HAAG - Tricks, flips en valpartijen. Het hoort er allemaal bij op weg naar de Olympus. Er kan straks volop getraind worden in het nieuwe skatepark in Den Haag, waarbij het topniveau wordt nagestreefd. Verder in de West Wekker aandacht voor Orlando die iets is overkomen in de uren na zijn date, een Westlands bedrijf dat studieschulden wil aflossen en Frans Bauer.

1. Politie: 'Orlando is iets overkomen in de uren na zijn date'

De politie denkt dat Orlando Boldewijn (17) iets fataals is overkomen in de uren nadat hij werd afgezet bij het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg. Dat zei een woordvoerder van de politie Rotterdam gisteravond in het programma Opsporing Verzocht. Hij werd na een date afgezet bij een basisschool.

2. Hoe ziet het gloednieuwe skatepark in Den Haag eruit?

Over twee jaar zijn er medailles te verdienen op dit nieuwe onderdeel van de Olympische Spelen in Tokyo: skateboarden. De voormalige RAC-hallen in Den Haag zijn omgeturnd tot een skatepark. Wij nemen alvast een kijkje.

3. Toekomst stoomtrein Katwijk Leiden onzeker door bouwplannen

De toekomst van de stoomtrein Katwijk Leiden, die bij het Valkenburgse Meer rijdt, staat op een wankel spoor. De gemeenten Katwijk en Wassenaar hebben een gezamenlijke toekomstvisie voor dit gebied naar buiten gebracht, waarbij een groot deel van de huidige, authentieke spoorlijn plaats moet maken voor woningen en bedrijven.

4. Frans op bezoek bij Radio West

Heb je even voor mij? Vanochtend wel, want dan is Frans Bauer te gast bij Radio West. De zanger komt bij Muijs in de Morgen praten over zijn nieuwe album 'Levenslied'. Frans schuift tussen 8.00 en 9.00 uur gezellig aan in de studio bij Bas.

5. Westlandse bedrijf wil studieschuld van toekomstig personeel aflossen

De nood is hoog in de tuinbouw. Tuinders en toeleveranciers kunnen niet aan personeel komen. Om het personeelstekort op te lossen is een klimaatbeheersingsbedrijf in De Lier bereid de studieschuld van toekomstige arbeiders over te nemen, waarbij een bedrag van 18.000 euro tot de mogelijkheden behoort.

Weer: In de ochtend is er kans op mist. De bewolking neemt in de loop van de ochtend toe en in de middag valt er af en toe regen. Het wordt ongeveer 10 graden.

Wegen naar Zee :

In Wegen naar Zee volgen we de levensloop van drie generaties van zeven Scheveningse vissersfamilies. Welke keuzes bepaalden hun loopbaan en werk? Met hun verhalen delen de Scheveningse families een schat aan nieuw immaterieel erfgoed. Een serie over trots, kracht en vooral: verbondenheid met elkaar.