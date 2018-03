Toekomst stoomtrein Katwijk Leiden onzeker door bouwplannen

KATWIJK - De toekomst van de stoomtrein Katwijk Leiden, die bij het Valkenburgse Meer rijdt, staat op een wankel spoor. De gemeenten Katwijk en Wassenaar hebben een gezamenlijke toekomstvisie voor het gebied naar buiten gebracht, waarbij een groot deel van de huidige, authentieke spoorlijn plaats moet maken voor woningen en bedrijven.

In de plannen is te lezen dat langs de oever van het recreatiegebied, aan de kant van de Voorschoterweg, een bedrijventerrein zal herrijzen. Het gebied langs de Wassenaarse Weteringweg zal bestemd zijn voor nieuwbouwwoningen.

In totaal zal 75 procent van de voor recreatie bestemde oppervlakte verdwijnen. Met onder andere als gevolg dat de helft van de huidige, ouderwetse spoorlijn verdwijnt en het museum door de bebouwing op een schiereiland komt te staan, met zeer instabiele ondergrond.



Breuk met eerdere plannen

Eerder had de provincie Zuid-Holland beloofd dat het museum kon uitbreiden en dat de spoorlijn rond het hele meer mocht komen te liggen. De plannen van de gemeenten gooien nu roet in het eten. Er moet nog 700 meter worden aangelegd om de spoorlijn te voltooien. Dit doel staat dus nu op losse schroeven.

'Wij hebben hiervoor zelf de financiële middelen bijeen gebracht met steun van enkele culturele fondsen en een kleine bijdrage van de gemeente Katwijk. Totaal betreft het hier een investering van ruim 3 miljoen euro. Ik ben dan ook zwaar teleurgesteld toen ik deze nieuwe visie onder ogen kreeg. Het gaat natuurlijk nog om een visie, maar ik hoop dat de gemeente Katwijk tot inzicht komt dat dit unieke stuk recreatie gebied, de smalspoorlijn en het museumdepot niet mogen verdwijnen', aldus Pieter van der Ham van Stoomtrein Katwijk Leiden.



Verkenning

Volgens de Katwijkse wethouder Klaas Jan van der Bent staat het buitenmuseum nog wel in de nieuwe visie en is het doortrekken van de smalspoorlijn ook opgenomen in de visie. 'Maar om toekomstgericht te kunnen denken willen we nu niet op voorhand vastleggen dat de huidige situatie behouden moet blijven. Daarbij wil ik er op wijzen dat dit een verkenning is voor het gebied en geen bestemmingsplan. We gaan zeker in gesprek met het museum en andere betrokken in dit gebied', stelt wethouder van der Bent

Donderdagavond wordt er in de gemeenteraad van Katwijk verder gesproken over de plannen.