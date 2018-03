'Legoland zorgt voor extra kosten'

DEN HAAG - De omstreden financiële constructie met Legoland van de gemeente Den Haag heeft niet de goedkeuring gekregen van de begrotingscommissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Als gevolg hiervan gaat de nieuwe begrotingsregel de gemeente Den Haag volgens betrouwbare bronnen vier tot zeven miljoen euro extra kosten.

Na kritiek in de Haagse gemeenteraad op de financiële constructie over de huur van het Legoland-pand won wethouder Tom de Bruijn van Financiën advies in van de begrotingscommissie. Maar deze concludeerde dus dat de gemeente de begrotingsregels niet goed uitlegde. Als gevolg hiervan heeft De Bruijn nu in een brief aan de gemeenteraad gezegd dat dit de gemeente extra geld gaat kosten.

De omstreden constructie met Legoland betreft het pand dat in bezit blijft van de gemeente, maar dat via erfpacht wordt uitgegeven. Wethouder De Bruijn ging er vanuit dat erfpachtvastgoed niet wordt afgeschreven in de Haagse begroting. Maar BBV stelt nu dus dat het wel moet gebeuren. Daarbij gaat het overigens niet alleen om het pand van Legoland, maar ook om de locaties Sealife, Grote Pyr, Maakhaven, Ockenburgh, Junoblok, Kepplerstraat, Stortenbekerstraat en Van der Vennestraat.



Financieel voordeel

Vanaf 2018 gaat dit volgens de wethouder de gemeente dus geld kosten. Maar, zo redeneert hij, op lange termijn zou er juist een financieel voordeel ontstaan. Daarbij verwijst hij in de brief naar een geheime bijlage.

De kritische coalitiepartijen PvdA en Haagse Stadspartij zijn niet verbaasd over wat wethouder De Bruijn nu in de brief meldt, omdat hij een paar weken geleden tijdens een raadsvergadering al aankondigde dat die eraan zou komen. Toch, zegt raadslid Bülent Aydin van de PvdA: Ik ben wel sprakeloos. Iedereen wist dat het niet mocht en toch is het gebeurd. Dat is verbazingwekkend.'



Geheim

Hij snapt ook niet veel van de redenering in de brief van De Bruijn dat de nieuwe financieringsconstructie, die nu gaat worden gebruikt, de gemeente uiteindelijk geld zou moeten opleveren. 'Als dat zo is, waarom hebben we dat dan niet direct al gedaan?', vraagt hij zich af.

Ook Joeri Oudshoorn van de Haagse Stadspartij wijst erop dat De Bruijn in de brief eigenlijk net doet of sprake is van nieuwe regels, terwijl het oude regels zijn. Om daaraan toe te voegen dat het geld dat dit de gemeente kost, op de een of andere manier moeten worden betaald. Daarover zal wat hem betreft ergens in de komende tijd nog een debat moeten worden gevoerd. 'Duidelijk is dat Legoland de gemeente miljoenen gaat kosten. Hoeveel mag ik niet zeggen, dat is geheim. Maar dus is er sprake van staatssteun. Dat is kraakhelder. En staatssteun mag niet.'

Lees ook: Bouw Legoland Discovery Centre op Scheveningen officieel van start