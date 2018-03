Twee auto's Erasmusweg Den Haag door brand verwoest

DEN HAAG - Aan de Erasmusweg in Den Haag zijn woensdagochtend twee auto's door brand verwoest. Het vuur werd rond 5.00 uur ontdekt.

Het vuur ontstond in een auto die reed op de Erasmusweg. Toen de bestuurster de rook en vlammen zag, zette ze haar auto aan de kant en belde ze de hulpdiensten. Maar omdat ze de auto vlakbij een andere auto parkeerde, sloegen de vlammen over.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat beide auto's in vlammen opgingen. Een berger heeft de auto's getakeld. Volgens persbureau Marofer had de auto waar het vuur in uitbrak net een beurt ondergaan.



Jan Bronnerkade

In de nacht van dinsdag op woensdag ging ook aan de Jan Bronnerkade een auto in vlammen op. Daar wordt brandstichting vermoed.