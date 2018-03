'We zijn geen plofpartij', Christine Teunissen (PvdD) zingt en strijdt voor leefbare stad

DEN HAAG - Ze is raadslid voor de Partij voor de Dieren in Den Haag én lid van de Eerste Kamer. Christine Teunissen (32) is een drukbezette vrouw. En helemaal in deze verkiezingstijd. 'Maar dit geeft ook energie', benadrukte ze woensdagochtend in het programma Muijs in de Morgen op Radio West.

Teunissen is het jongste lid van de Eerste Kamer. Toen mensen haar vroegen waarom ze in 2015 in de senaat wilde, kon ze daar maar één antwoord op geven: 'Revolutie'. 'Wat me drijft, is dat we het als partij drastisch anders willen', legt Teunissen uit. Zowel op landelijk als op gemeentelijk gebied. 'We willen een duurzame, diervriendelijke en leefbare stad.'

Volgens Teunissen is het werk als Eerste Kamerlid goed te combineren met haar raadslidmaatschap in Den Haag. 'De Eerste Kamer en de gemeenteraad hangen namelijk samen', benadrukt ze. 'In de gemeenteraad heb je te maken met de uitvoering van wetten. De gemeenteraad staat heel dicht bij de inwoners.'



'We zijn een actiepartij'

Teunissen noemt de verkiezingstijd 'heel leuk'. 'Je komt overal in de stad. Er wordt veel georganiseerd.' De Partij voor de Dieren gaat niet van deur tot deur, zoals veel anderen doen. 'Nee wij, zijn een áctiepartij', legt Teunissen uit. 'Wij flyeren veel en zijn op straat te zien.'

De Partij voor de Dieren neemt niet overal in Nederland deel aan de gemeenteverkiezingen. 'Wij zijn geen plofpartij', legt Teunissen uit. 'Wij doen pas mee in een gemeente zodra we goede kandidaten en een goed programma hebben.'



Blauwe reiger

Teunissen is erg betrokken bij het milieu. Zo raakte het bericht van vorig weekend, dat een dakloze Rus in het Haagse Bos een blauwe reiger verorberde, haar enorm.

'Het zou sowieso niet mogen om een dier uit het Haagse Bos te eten', benadrukte ze bij Muijs in de Morgen. 'Dan gaat er iets mis bij de daklozenopvang. Daklozen kunnen daar niet zomaar aankloppen voor soep of om even bij te komen. De Partij voor de Dieren wil dat hier meer aandacht voor komt, dat de daklozenopvang meer faciliteiten gaat bieden. Zo kun je dit soort zaken voorkomen. En we willen meer handhavers in parken.'

Klein en De Mos

In de uitzending liet Teunissen ook nog even haar zangkwaliteiten horen. Ze werd hiertoe uitgedaagd nadat ze vertelde dat ze gecharmeerd is van het Klimaatlied. Dat kende presentator Muijs niet. Daarop zette ze in: 'We need to wake up, we need to rise up, we need to open our eyes and do it now. We need to build a better future and need to start right now...'