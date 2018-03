Kandidaatsraadslid Tomash Groen (23): 'Ondertunnel de hele N44'

WASSENAAR - Tomash Groen, nummer vier op de lijst voor Democratische Liberalen Wassenaar, pleit voor een 'complete ondertunneling van de N44'. Hierdoor zou er volgens Groen een betere doorstroming van het verkeer rond Wassenaar ontstaan. Dat vertelde hij woensdagochtend tegen Omroep West-verslaggever Mariët Overbeek.

Geboren en getogen in de Wassenaarse wijk Kerkehout, is hij met zijn 23 jaar één van de jongste raadsleden van Nederland. 'Ik heb een interesse in alles wat goed en slecht gaat', verklaart Groen zijn vroege stap richting de politiek. 'En ik zielshoud van mijn dorp.' Daarom besloot hij na de afgelopen landelijke verkiezingen met meerdere mensen te gaan praten in de Wassenaarse politiek. 'Ideologisch gezien stond DLW het dichts bij mijn standpunten.'

Het meest ambitieuze plan van de jonge politicus is een complete ondertunneling van de N44. 'Wij zitten hier midden in Holland. Omgeven door grote steden. Halve maatregelen gaan het de komende decennia niet doen.' Volgens Groen is Wassenaar een groot filepunt in de regio. Dit probleem wil hij door een grote tunnel tackelen.

Metro





Ook heeft de Slinge-lijn tussen Den Haag en Rotterdam Groen geïnspireerd: als het aan hem ligt, komt er een metro om Wassenaar bereikbaarder en toegankelijker te maken. 'Die staat ons toe om via Wassenaar naar Leiden of Den Haag te reizen, zonder dat we naar Voorschoten moeten om daar op de trein te stappen.'

Dit is deel drie van de Omroep West-verkiezingstour. 8 maart zijn we vanaf 07.30 te vinden op de Endergeesterlaan in Oegstgeest en vanaf 10.00 uur op de Princestraat in Katwijk.