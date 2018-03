Frans Bauer: Ik had een muzikale midlife-crisis

Frans Bauer was te gast bij Muijs in de Morgen | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Volkszanger Frans Bauer is blij dat hij 'terug is bij de echte Frans, bij het levenslied'. Dat vertelde hij woensdag in het programma Muijs in de Morgen op Radio West, waar hij te gast was naar aanleiding van zijn nieuwe album.

Met zijn nieuwe CD en show is hij terug bij het levenslied. 'Afgelopen tijd zat ik in een muzikale midlife-crisis', vertelt Frans Bauer een Bas Muijs. 'Het levenslied hoor je nooit op de radio. Ik ben toen liedjes gaan schrijven in de hoop gedraaid te worden. Dan drijf je weg van waar je echt van houdt.'

Frans Bauer stond daarom ook te stralen tijdens de ochtendshow van Muijs. Hij is enorm trots op dit album en kijkt uit naar zijn shows in Rijswijk, Gouda en Scheveningen. 'Het Circustheater is toch niet het eerste theater.' Maandag 12 maart zingt Frans Bauer 'de sterren aan de hemel' in het Scheveningse Circustheater.

Nog even naar Dopmeijer





Tijdens de quiz 'WestWeter' kwam de vraag langs: 'De broodjeszaak aan de Rijswijkseweg in Den Haag verdwijnt na 108 jaar. Hoe heet deze broodjeszaak?' Frans was verbaasd toen hij hoorde over de 'koeientiet' die er wordt verkocht, een traditioneel Haagse broodje.

Vervolgens beloofde de volkszanger met 'rokende banden' bij Dopmeijer een broodje te halen, voordat het sluit. Uiteindelijk heeft de volkszanger geen tijd meer gehad om de Haagse broodjeszaak te bezoeken.

