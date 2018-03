Van ramp tot halfpipe; bouw topsport skatebaan in volle gang

De bouw van de skatebaan is in volle gang (Foto: Maarten Brakema)

DEN HAAG - Met de komst van een 'halfpipe' en een 'funbox' beginnen de voormalige RAC-hallen in het Haagse Laakhavengebied al langzaam te lijken op een skatebaan. De bouw van het eerste Nationaal Training Centrum (NTC) Skateboarden is in volle gang. De Haagse sportwethouder Rabin Baldewsingh kwam woensdag een kijkje nemen.

Het is de eerste skateboardbaan in Nederland die speciaal wordt ingericht voor topsporttrainingen. Op deze baan kan binnenkort volop worden getraind voor de Olympische discipline 'street'. Het nieuwe complex moet een belangrijk trainingscentrum worden voor de nationale skateboardselectie in de aanloop naar de Olympische Spelen van Tokio in 2020 en andere (inter)nationale wedstrijden.

In de voormalige Rijks Automobiel Centrale (RAC) worden de drie grote ruimten, samen 5.500 vierkante meter groot, omgebouwd tot skatepark. Het complex werd in 2009 door de gemeente opgeknapt tot evenementenlocatie voor concerten en feesten, maar daar bleek te weinig belangstelling voor te zijn. Vervolgens werd het complex deels verhuurd aan een bakkerijketen, maar die betaalde de huur niet en werd in 2015 uit het pand gezet.

Om het complex om te toveren tot skatebaan heeft de gemeente Den Haag een miljoen euro beschikbaar gesteld.

LEES OOK: Den Haag in 2022 de sporthoofdstad van Europa