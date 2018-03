Delftse school Schatkaart blijft open, leerlingen in optocht door de wijk

OBS De Schatkaart in Delft | Foto: Omroep West

DELFT - OBS De Schatkaart in Delft viert woensdag een bescheiden feestje. Het schoolbestuur heeft nu ook toegezegd dat de school nog zeker één jaar openblijft.

Vorige maand kwam naar buiten dat Stichting Librijn De Schatkaart wil sluiten nadat er al jaren verlies was geleden. Omdat de nieuwbouw in de Harnaschpolder stagneerde, door de crisis in de bouw, bleef ook de groei van het aantal leerlingen van De Schatkaart achter.

Aanvankelijk had de gemeente Delft 100.000 euro toegezegd voor de school maar het bestuur twijfelde nog. Het stichtingsbestuur wilde zekerheid dat alle verliezen gedekt zouden worden.Vorig jaar mocht de school, waar de leerlingen ook in het engels les krijgen, zich van de Inspectie aanmelden voor het predicaat 'excellent'. Dat werd toen door het bestuur geblokkeerd.



Nieuwe inwoners kans voor De Schatkaart

Het geld van de gemeente is onder meer bedoeld om onderzoek te doen naar het bestaansrecht van De Schatkaart. Dat heeft alles te maken met nieuwbouw en de kans dat nieuwe bewoners hun kinderen op de Schatkaart aanmelden.

De school gaat om 11.30 uur in feestelijke optocht door de wijk. 'En we gaan er natuurlijk voor zorgen dat de school ook na dat jaar open kan blijven', zegt een strijdbare moeder.