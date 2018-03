Zo gaat het vernieuwde Paleisplein in Den Haag eruit zien

DEN HAAG - Het Paleisplein voor Paleis Noordeinde krijgt een grondige update. Het plein dat het Noordeinde, de Hoogstraat en de Heulstraat met elkaar verbindt, wordt ruimer en groener.

Tussen de Postzegelboom, de Gotische Zaal van de Raad van State en het Wilhelminamonument worden de straatstenen dit najaar vervangen door gras en andere begroeiing. In deze nieuwe, tuinachtige omgeving komt het Wilhelminamonument volgens de gemeente Den Haag beter tot zijn recht. Ook komt er sfeerverlichting op het plein.

'Het plein toont nu grijs en grauw', laat verantwoordelijk wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte) weten in een persverklaring. 'Bovendien is het monument niet goed zichtbaar en dat is erg zonde. Daarom gaan we dit plein aanpakken, het monument veel beter laten zien en meer vergroenen. Hierdoor wordt het plein veel mooier en aantrekkelijker. Er komt er een echt groen rustpunt in hartje centrum bij.'

BEKIJK OOK: Royal make-over voor gebied rond Paleis Noordeinde