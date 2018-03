Deel dit artikel:











Koningin Máxima opent World Horti Center in Naaldwijk Máxima opent door het plaatsen van de bol het World Horti Center (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Koningin Máxima is in Naaldwijk voor de opening van het World Horti Center, het nieuwe kennis en innovatiecentrum van de internationale tuinbouwsector. Verslaggever Michiel Steenwinkel is er de hele ochtend erbij. Volg hier zijn verslag.

In het World Horti Center wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de tuinbouw. Ook wordt er les gegeven aan mbo en hbo-studenten. 'Van leren bloemschikken tot veredeling van orchideeënzaad. Onderwijs en bedrijfsleven zitten bij elkaar in het nieuwe World Horti Center', aldus Steenwinkel. Koningin Máxima werd door een handjevol fans en pers opgewacht bij het centrum. Na een paar speeches vanuit het World Horti Centrum heeft ze door het plaatsen van een wereldbol op een standaard het centrum voor geopend verklaard. De vorstin krijgt een rondleiding krijgen door het nieuwe tuinbouwcentrum.

Kwekers in de Kunst Cultuurorganisatie Kwekers in de Kunst treedt niet op tijdens de officiële opening. Dat komt vanwege de subsidie die voormalig burgemeester Sjaak van der Tak toezegde, maar die onterecht was.