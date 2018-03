Grieperig en toch de NN CPC Loop 2018 lopen? Doe de 'nek-check'

Bij Omroep West kan je de hele dag de NN CPC Loop 2018 volgen.Tussen 9.15 en 17.45 uur is een de CPC Loop live op TV West en op de site. Op 89.3 Radio West hoor je elk half uur een bijdrage vanaf het Malieveld en het parcours. In het liveblog houden we je op de hoogte van het belangrijkste nieuws over de CPC.

De griepepidemie heeft dit seizoen flink huisgehouden. En als je de afgelopen periode in de lappenmand hebt gezeten, is er een simpele rekensom volgens de dokters. Voor elke dag die je ziek was moet je ook een dag uit zieken. Sportzorg.nl. de voorlichtingssite van alle sportartsen heeft twee gouden regels over de griep.



Gouden regels

Regel 1: Bij koorts, spierpijn en een verhoogde hartslag in rust wordt sporten afgeraden.

Tip: Als je je ziek of grieperig voelt, is het dus verstandig om de temperatuur te meten. Meet deze temperatuur altijd vóór het nemen van temperatuurverlagende of pijnstillende middelen zoals aspirine en paracetamol.

Regel 2: Pas je training ook aan als je je minder goed voelt dan verwacht of gewenst.

Zonder temperatuursverhoging mag er in principe doorgetraind worden. Het kan verstandig zijn om toch wat rustiger en niet te intensief te trainen.

De nek-check

Anders dan griep, kun je met een verkoudheid (dus zonder koorts!) wel doortrainen. Er is een ezelsbruggetje, waarmee je kunt bepalen of je al dan niet kunt sporten: 'de nek check'.

Zijn de ziekteverschijnselen uitsluitend boven de nek gelokaliseerd (zoals neusverkoudheid, oorpijn, keelpijn en geen koorts), dan is sporten toegestaan. De eerste twee á drie dagen wel op een lager pitje.

Indien de ziekteverschijnselen (ook) onder de nek gelokaliseerd zijn, zoals hoesten, kortademigheid, koorts (meer dan 38 graden), spierpijn in onder meer armen en benen dan is het advies om niet te sporten.

Het idee om toch te gaan sporten om de ziekte 'er uit te zweten', is een onzinnig fabeltje, aldus de site.



