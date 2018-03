Stuurloos Oegstgeest weet zich geen raad met bomenkapbeleid

OEGSTGEEST - Tien insprekers, een afwezige wethouder en een stuurloze raadscommissie zorgden dinsdag voor een wonderlijke avond in de raadszaal van Oegstgeest. Ter discussie stond de motie ‘Kappen met kappen’, over het bomenkapbeleid van de gemeente. De ruim drie uur durende vergadering leverde uiteindelijk meer verwarring op dan wijsheid.

Twee weken geleden nam de gemeenteraad van Oegstgeest unaniem de motie ‘Kappen met kappen' aan. Hierin wordt het college opgeroepen tot een onmiddellijke kapstop. De verbazing was dan ook groot toen een dag later de kettingzagen in Haaswijk weer aan stonden en er bij de houtwal bomen werden gekapt. Boze reacties vanuit de gemeenteraad en de inwoners leidden vorige week maandag uiteindelijk alsnog tot een kapstop.

Dinsdagavond lieten tien insprekers - van omwonenden tot iemand van de Bomenbond - hun ongenoegen over het bomenkapbeleid duidelijk horen. Over de noodzaak van een kapstop zijn de meningen sterk verdeeld. Zo vindt een deel van de inwoners van Haaswijk dat het groenonderhoud aan de houtwal noodzakelijk is en de werkzaamheden door moeten gaan. Op één punt waren de insprekers het wel eens. De gemeente Oegstgeest heeft hen niet of nauwelijks geïnformeerd noch betrokken bij het groenbeleid.



Wethouder met vakantie

Na het horen van de insprekers ging de raadscommissie in debat over het antwoord van het college op de motie ‘Kappen met kappen’. In deze brief - die de gemeenteraad vrijdag van het gemeentebestuur ontving - zegt het college 'het te betreuren dat er ondanks de motie alsnog is ‘teruggesnoeid’ bij de houtwal in Haaswijk.' Verder schrijft het gemeentebestuur dat het op sommige plaatsen in Oegstgeest niet wenselijk is om de bomenkap stil te leggen, zoals bij De Voscuyl, Nieuw-Rhijngeest en het Wilhelminapark.

Het was onfortuinlijk dat wethouder Jos Roeffen (HvO) niet aanwezig was bij het debat. Hij is momenteel met vakantie. Wethouder Jan Nieuwenhuis moest daardoor de honneurs waarnemen. Die wist het debat handig te transformeren naar een gesprek over de vraag waar een kapstop in Oegstgeest nu wel en niet wenselijk is. Hierdoor ging het amper over de meest wezenlijke vraag: waarom het college de motie ‘Kappen met kappen’ heeft genegeerd.



Paniekvoetbal

D66 en Lokaal probeerden het nog wel te hebben over de kettingzagen - die een dag na het aannemen van de motie ‘Kappen met kappen’ alsnog aangingen in Haaswijk - maar hierover bleven de overige partijen opvallend stil. Uiteraard is het van belang te weten wat er de komende tijd wel en niet met de bomen in Oegstgeest gebeurt, maar een gemeenteraad moet een wethouder ter verantwoording roepen die op een dergelijke wijze een unaniem aangenomen motie van de raad negeert.

Zowel het college als de raadscommissie speelden dinsdagavond paniekvoetbal. Het broedseizoen komt eraan, de sportverenigingen willen verder met de realisatie van sportpark De Voscuyl en de bouw van een geluidswal bij de A44 mag geen vertraging oplopen. Hiervoor moeten op korte termijn bomen worden gekapt. Belangen waar de meerderheid van de raad makkelijk voor viel. Dat tussen neus en lippen door ook nog de belangen van de inwoners van Oegstgeest zijn meegenomen, lijkt mooi meegenomen.



Toezeggingen

Of de insprekers na de raadscommissie echt met een tevreden gevoel naar huis zijn gegaan, valt te betwijfelen. Er zijn wel toezeggingen gedaan. Zo moet de communicatie van de gemeente naar de inwoners en raad beter, kan de burgerparticipatie beter en moet er snel een nieuw bomenbeleidsplan komen. Desondanks blijft het onduidelijk hoe het college nu precies uitvoering gaat geven aan de unaniem aangenomen motie ‘Kappen met kappen’.