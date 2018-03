Olave Basabose (Haagse Stadspartij): ‘Ik stop met het project man-zijn’

DEN HAAG - Keurig geklede en misschien een tikkeltje saaie mensen. Velen zullen politici zo omschrijven. Maar het kan ook anders. Dat bewijzen sommige kandidaat-raadsleden die na de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart in de Haagse gemeenteraad aan de slag willen. Wij belichten deze week drie opvallende kandidaten. Vandaag de laatste. Olave Basabose (Haagse Stadspartij), een 34-jarige transgender van Burundese afkomst.

Olave Basabose heeft een lang blauw gewaad aan en een doek om haar hoofd gedrapeerd. De doek zit nog niet helemaal naar haar tevredenheid, maar ze doet het er maar mee. Ze is in het Koorenhuis in Den Haag waar de Freedom Book Fair wordt gehouden. De organisatie heeft Olave Basabose gevraagd om Hélène Christelle Munganyende te interviewen. Die is op vijfjarige leeftijd uit Rwanda naar Nederland gekomen en heeft IAMSHERO opgericht, een stichting die zich inzet voor gekleurde jonge vrouwen.

Olave is een transgender. 'Toen ik geboren werd dachten mijn ouders en de doctoren dat ik een jongetjes was maar dat ben ik niet', zegt ze. 'Voor mij betekende het dat ik heel lang mijn best moest doen om een jongen te worden. Maar al mijn natuurlijke instincten, de dingen die ik wilde, hoe ik mij wilde kleden en hoe ik mij wilde gedragen was altijd in botsing met mijn gevoel. Op een gegeven moment dacht ik: ik stop met dat project. Ik wil gewoon mijzelf zijn.'



Acceptatie

Haar keuze voor de politiek heeft met haar achtergrond te maken. ' Het accepteren van transgenders is in de maatschappij nog vaak heel moeilijk. Mijn kansen op de arbeidsmarkt zijn zeer beperkt. Niet alleen omdat ik zwart ben, maar ook omdat ik trans ben. En ik word op straat regelmatig lastig gevallen.'

Ze staat voor de Haagse Stadspartij op plek tien van de kandidatenlijst. Dat lijkt een onverkiesbare plek, maar als ze toch met voorkeurstemmen in de raad komt, dan weet ze wat ze als eerste zal aanpakken. 'Het moet nu maar eens afgelopen zijn met discriminatie op de arbeidsmarkt. Geen discriminatie op basis van kleur, klasse, postcode, naam. De gemeente moet daar paal en perk aan stellen en quota afspreken.' Dat betekent dat er een afgesproken hoeveelheid mensen met bijvoorbeeld een andere etnische achtergrond aangenomen wordt.

Basabose: 'Ik ben niet uit op speciale rechten ofzo. Ik wil gewoon de rechten krijgen die iedereen heeft zodat ik een waardiger leven kan leiden. Dat is waar het om gaat.'

