COLUMN: Aandacht nodig? Doe (geen) aangifte!

DEN HAAG - Het OM gaat over het strafrecht. Dat zult u ongetwijfeld weten. Het strafrecht gebruiken we om strafbare feiten op te sporen, te vervolgen en zo een veiliger samenleving te dienen. Maar daar denkt niet iedereen zo over. Er zijn talloze mensen die aangifte doen om hele andere redenen.

Ik noem dat de zogenaamde belletjetrekkers, de activisten en de dwarszitters. Bijvoorbeeld de buurman die aangifte doet tegen zijn buurman omdat die een klein spijkertje in zijn schutting heeft getimmerd. Of ex-echtelieden die in een vechtscheiding aangifte doen tegen elkaar en tot aan de Hoge Raad aan toe procederen. Die doen aangifte om elkaar dwars te zitten.

En dan heb je nog de activisten. Dat gebeurt in de politiek, van de plaatselijke tot de landelijke politiek aan toe. Activisten die aangifte doen, niet omdat ze willen dat er recht gedaan wordt, maar omdat ze aandacht willen. In de hoop dat de media erop springen, dat er praatprogramma’s zijn die hen uitnodigen, dat er over geschreven wordt, dat er op social media aandacht aan wordt besteed. Bingo voor de activist!

Als al die aangiftes van belletjetrekkers, activisten en dwarszitters op ons bureau terechtkomen, al deze zogenaamde fop-, sjoemel- en show-aangiftes, dan kost ons dat heel erg veel tijd. Tuurlijk, het is je goed recht om aangifte te doen. Maar als iedereen het strafrecht gebruikt voor iets anders dan waarvoor het bedoeld is, dan komt het erg onder druk te staan.

Drukbezette officieren van justitie moeten al die fop-aangiftes serieus beoordelen en bekijken. En serieus beargumenteren wat met zo’n aangifte na juridische bestudering wel of niet gedaan moet worden. Die tijd kunnen we echt veel beter besteden aan waarvoor het strafrecht echt bedoeld is. Namelijk het bestrijden, opsporen en vervolgen van misdrijven en het dienen van een veiligere samenleving.

Dus wil je iemand dwarszitten, ga eerst met hem in discussie of zorg voor mediation. Wil je activisme plegen, schrijf een opiniestuk, begin een debat, stuur een ingezonden stuk naar de krant. Maar doe geen aangifte, alleen maar omdat je aandacht wil. Laten we het strafrecht vooral blijven inzetten voor échte problemen.

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

