Eerste Haagse Canal Pride vaart op 10 juni Canal Pride in Amsterdam | Foto:ANP

DEN HAAG - De eerste Haagse Canal Pride vaart zondag 10 juni door de grachten. Dat heeft de organisatie bekend gemaakt. De botenparade is onderdeel van The Hague Rainbow Festival, dat in hetzelfde weekend plaats vindt.

Vanaf het homomonument op Koekamp zal om 13:00 uur de bonte stoet vertrekken. Onder de meevarende boten bevinden zich verschillende organisaties die willen laten zien dat zij zich inzetten voor homo-emancipatie in Den Haag. Na afloop is er een feest op de Grote Markt, om zowel de parade als het The Hague Rainbow Festival feestelijk af te sluiten.

D66 Het was het plan van D66 om een Canal Pride in Den Haag te organiseren. Afgelopen december zei de gemeenteraad volmondig 'ja' tegen het voorstel. 'De parade zal een belangrijke bijdragen leveren aan verdere acceptatie van de Haagse LHBTI-gemeenschap', zei raadslid Kim Waanders toentertijd tegen Omroep West. Lees ook: Roze grachten: Den Haag krijgt Canal Parade