Goudse die korpschef stalkte voor onderzoek naar Pieter Baan Centrum

REGIO - De Goudse vrouw die wordt verdacht van het stalken en bedreigen van korpschef Erik Akerboom moet ter observatie naar het Pieter Baan Centrum. Ruby-Ann B. zou vorig jaar zeker 2500 mails naar de politiebaas en zijn vrouw hebben gestuurd, soms wel vijftig op een dag, waarin ze hen onder meer met de dood bedreigde.

De vrouw zit in voorlopige hechtenis. Woensdag was een zogenoemde pro forma-zitting bij de Haagse rechtbank tegen haar, maar daar verscheen ze niet. De officier van justitie vertelde dat ze weigert mee te werken aan een psychiatrisch onderzoek. Daardoor is het moeilijk te achterhalen waarom ze de korpschef bedolf onder de dreigende mails.



Kan ik je doden of gewoon wachten net als je voorganger? Ruby-Ann B.

Motief

In die mails schreef zij Akerboom en zijn vrouw onder meer: 'Kom niet meer in mijn buurt Erik, want ik breek jou echt door.' Ook stuurde ze de tekst: 'Nee, ik geef je geen dag extra meer. Kan ik je doden of gewoon wachten net als je voorganger?'

Het OM wil kost wat weten wat het motief is van de vrouw. Daarom wordt ze ter observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum. 'Dit is nodig om zinnige uitspraken over haar te kunnen doen', zei de officier op de zitting. De vrouw kan pas in juni terecht in het Pieter Baan Centrum. 'Het is

jammer dat we zolang moeten wachten', verklaarde de officier.

De advocaat van de Goudse wilde geen commentaar geven.

