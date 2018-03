Dinsdag 13 maart in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 13 maart ziet u de volgende zaken:

- De mannen die in november 2016 een gewelddadige overval pleegden op een distributiecentrum in De Bilt, hebben mogelijk een link met onze regio. Ze zijn gefilmd door bewakingscamera's.

- Bij een auto-inbraak in Voorburg wordt een portemonnee gestolen. Met de pinpas die daarin zit is vervolgens meerdere keren contactloos betaald. Er is duidelijk beeld van de verdachte.

- Dit jaar in Team West aandacht voor alle zes de coldcases uit de regio die op de coldcasekalender staan. De eerste is de moord op de 29-jarige Maarten Redeker aan de Schoutendreef in Den Haag.

Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.