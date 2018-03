Deel dit artikel:











Celstraf voor stelende ex-vrijwilliger lokale omroep Gouda Een camera | Foto: Boyan Ephraim

GOUDA - Een voormalige vrijwilliger van RTV Gouwestad uit Gouda is veroordeeld tot een celstraf van acht maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De 33-jarige Gerrit S. stal in 2015 onder meer apparatuur van de lokale omroep en geld van zijn verstandelijk beperkte zus. Hij maakte bovendien een uitzendbureau wijs dat hij een betaalde baan had bij RTV Gouwestad en werd daarop door het bureau uitbetaald.

Toen het uitzendbureau van de omroep te horen kreeg dat S. er alleen maar vrijwilliger was, was er al 17.000 euro uitbetaald. De man kon daarnaast zijn zus geld afhandig maken door de Rabobank ervan te overtuigen dat hij haar geld beheerde. Hij vervalste haar handtekening en haalde vervolgens ruim 20.000 euro van de rekening. De officier van justitie eiste twee weken geleden een celstraf van tien maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

Robin Hood 'How low can you go', zei de officier van justitie twee weken geleden bij de Haagse rechtbank. 'Mijnheer speelde Robin Hood met het geld van

zijn verstandelijk beperkte zus.' Volgens de aanklager heeft S. met zijn oplichtingspraktijken en de diefstallen in totaal 54.000 euro verdiend. Dat geld moet hij terugbetalen aan de overheid en andere slachtoffers. De Gouwenaar bekende bij de rechtbank de diefstallen en de oplichting. De apparatuur van de lokale omroep verkocht hij bij een kringloopwinkel. Tijdens de zitting twee weken geleden zei hij dat hij het geld dat hij ermee had verdiend, gebruikte om andere mensen te helpen. LEES OOK:

'How low can you go', man steelt van omroep en verstandelijk beperkte zus