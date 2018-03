Verdachten van moord op man in Den Hoorn 90 dagen langer vast

DEN HOORN - Drie mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij de moord op de 59-jarige Wil uit Den Hoorn, blijven in ieder geval 90 dagen langer in voorarrest zitten. Dat heeft de raadkamer van de Haagse rechtbank woensdag besloten.

Op maandag 22 januari vonden agenten in een woning in Den Hoorn een overleden man. Al snel werd duidelijk dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen.

Ruim een maand later werden de verdachten aangehouden. Het gaat om een 43-jarige vrouw uit Delft, een 19-jarige man uit Heemskerk en een 40-jarige man uit Didam.



Voorarrest eerder verlengd

Op 23 februari werd het voorarrest van de drie verdachten al met twee weken verlengd. Eerder werden drie mannen aangehouden voor de dood van Wil, maar zij werden later vrijgelaten. Ze worden niet meer verdacht.

