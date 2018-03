Verdachte schietpartij woonwagenkamp Alphen aan den Rijn blijft vast

DEN HAAG - Alphenaar Stefan M. (37) blijft vastzitten voor een schietpartij op een woonwagenkamp in Alphen aan den Rijn in augustus 2017. Twee mannen - 22 en 41 jaar uit Alphen aan den Rijn - raakten daarbij gewond. De advocaat van de verdachte vroeg woensdag om zijn voorlopige vrijlating. Hij is van mening dat M. handelde uit zelfverdediging en daarom zijn proces in vrijheid af moet wachten.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Stefan M. van poging tot moord. Volgens Justitie is de schietpartij het gevolg van een lang lopend conflict, dat nog steeds niet is afgerond. Waar die ruzie precies over gaat, is niet duidelijk. Wel kwam het op 26 augustus 2017 tot een uitbarsting op het woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad in Alphen aan den Rijn.

Volgens het OM reed de verdachte daar met zijn auto in op de twee slachtoffers. M.'s advocaat, zegt dat zijn cliënt juist probeerde te vluchten.



'M. moest zich verdedigen'

De schoten die hij later loste waren uit zelfverdediging, volgens de raadsman. Hij wilde daarom zeker weten dat de baan die de kogels aflegde nog wordt onderzocht. 'Het is niet uit te sluiten dat die van onder zijn afgevuurd' en dat ondersteunt volgens de advocaat het scenario dat M. op de grond lag en zicht moest verdedigen.

De rechtbank wilde woensdag niet vooruitlopen of er wel of geen sprake was van noodweer en besloot onder meer daarom dat M. vast moest blijven zitten.



Onderzoek naar kogel in bil

Naast het onderzoek naar de baan van de kogel wordt ook nog onderzoek gedaan naar één van de kogels, die zit nog altijd bij een van de slachtoffers in zijn bil. Daarbij worden in mei nog een aantal getuigen gehoord. De advocaat drong woensdag opnieuw aan op een reconstructie van de schietpartij.

In tegenstelling tot de vorige zitting, staat het OM daar nu niet 'onwelwillend' tegenover. Wel wil de aanklager wachten tot het forensisch onderzoek is afgerond. Ook moet de reconstructie op twee verschillende momenten worden gedaan, een keer in aanwezigheid van de verdachte en een keer zonder.