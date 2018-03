Deel dit artikel:











Haagse hoofdofficier: 'Stop met 'fop-, sjoemel- en show-aangiftes' Bart Nieuwenhuizen: 'stop met fop-aangiftes' | Foto: ANP

DEN HAAG - De Haagse hoofdofficier van justitie, Bart Nieuwenhuizen, vindt dat er te vaak aangifte wordt gedaan bij de politie van zaken die helemaal niet thuis horen in het strafrecht. In zijn column op Omroepwest.nl roept hij op het strafrecht alleen in te zetten 'voor échte problemen'.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever

De 'fop-, sjoemel- en show-aangiftes' zoals Nieuwenhuizen ze noemt zorgen er volgens hem voor dat het strafrecht onder druk komt te staan omdat officieren van justitie alle aangiftes serieus moeten bekijken. 'Die tijd kunnen we echt veel beter besteden,' aldus Nieuwenhuizen, 'namelijk voor het bestrijden, opsporen en vervolgen van misdrijven en het dienen van een veiligere samenleving.' Als voorbeeld noemt hij buren die elkaar dwarszitten of 'ex-echtelieden die in een vechtscheiding aangifte doen tegen elkaar en tot aan de Hoge Raad aan toe procederen'.

Aangifte voor aandacht van media Ook activisten maken volgens de hoogste baas van het Haagse Openbaar Ministerie onterecht gebruik van de mogelijkheid om aangifte te doen, vooral om aandacht te krijgen van de media: 'Dat er praatprogramma’s zijn die hen uitnodigen, dat er over geschreven wordt, dat er op social media aandacht aan wordt besteed. Bingo voor de activist!' Nieuwenhuizen roept iedereen op die iemand wil 'dwarszitten' om in discussie te gaan of mediation te proberen. Activisten raadt hij aan om een opiniestuk te schrijven, een debat te organiseren of een brief aan de krant te schrijven. LEES OOK: COLUMN: Aandacht nodig? Doe (geen) aangifte!