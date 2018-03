Deel dit artikel:











Victory Boogie Woogie kleurt niet langer groen De Victory Boogie Woogie (Foto Omroep West/Anita Jansen)

DEN HAAG - De groene zweem in het glas van Piet Mondriaans Victory Boogie Woogie is binnenkort niet meer te zien. Het kunstwerk krijgt maandag een nieuwe lijst met beter glas. De Mondriaan is volgens het Gemeentemuseum in Den Haag, waar het werk hangt, daarna optimaal te zien.

Het museum liet bij de ontvangst van het kunstwerk in 1998 een nieuwe lijst maken, maar die is nu aan vervanging toe. Er komt een lichter exemplaar voor in de plaats. Het museum kocht het topstuk ooit voor 80 miljoen gulden. Mondriaan begon aan de Victory Boogie Woogie begin jaren veertig, maar maakte het werk niet af. Hij stierf op 1 februari 1944. Het werk bestaat uit een combinatie van olieverf, tape, papier, houtskool en potlood. LEES OOK:

Mondriaanmoe of kom maar op met dat blauw, rood en geel

Gemeentemuseum toont volledige collectie Mondriaan

Museumpubliek moet Mondriaans Victory Boogie Woogie tijdelijk missen