Waterpolosters van Oranje treffen Italië en Griekenland

REGIO - De Nederlandse waterpolosters treffen onder meer de toplanden Italië en Griekenland in de groepsfase van het Europees kampioenschap in juli in Barcelona. Italië, recordhouder met vijf Europese titels, haalde brons op het vorige EK in 2016. Oranje verloor daar in de finale van Hongarije. De loting koppelde verder Israël, Frankrijk en Kroatië aan de ploeg van bondscoach Arno Havenga. Kroatië is de eerste tegenstander. De top vier uit de poule plaatst zich voor de kwartfinales.

'Ik denk een prima loting', reageerde Havenga, die onder meer Sabrina van der Sloot uit Gouda, Isabella van Toorn uit Hazerswoude-Rijndijk van het Goudse GZC/Donk en Rosanne Voorvelt van het Leidse ZVL selecteerde, op waterpolo.nl. 'Met Italië en Griekenland treffen we twee landen die in aanmerking komen voor de titel. Van de andere landen zullen we zeker gaan winnen. Het zal strijden worden om de eerste plek in de poule, daarna begint het toernooi echt.'

Stunten

De mannen hebben zwaarder geloot. Het team van bondscoach Robin van Galen uit Reeuwijk is ingedeeld in een poule met wereldkampioen Kroatië, het sterke Griekenland en Turkije. De Kroaten zijn de eerste tegenstander. De groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers twee en drie moeten in kruisfinales een plaats bij de laatste acht afdwingen. De waterpoloërs eindigden op het vorige EK als twaalfde.

'Een zware loting, maar we moeten kunnen winnen van Turkije', keek Van Galen vooruit. 'Dan kruisen we waarschijnlijk tegen Italië of Hongarije. We moeten dus proberen om te stunten tegen een topland. Dat hebben we op het olympisch kwalificatietoernooi gedaan tegen Spanje. Het is zwaar, maar je weet het nooit. Het is sowieso al goed dat we er weer bij zijn.'

