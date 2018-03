Haagse wethouder Karsten Klein (CDA) donderdag te gast bij Muijs in de Morgen

DEN HAAG - De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur en daarom ontvangt radiopresentator Bas Muijs verschillende lijsttrekers uit de regio in zijn programma Muijs in de Morgen. Donderdag komt Karsten Klein, de Haagse wethouder van Stedelijke Economie, Zorg en Havens.

De CDA'er werd in 2010 wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport in Den Haag. Voor die tijd was hij gemeenteraadslid. Vanaf 2008 was hij fractievoorzitter.

Klein is geboren in Groningen. Zijn ouders komen uit Duitsland en zijn eind jaren 60 naar Nederland verhuisd. Nu woont hij in Den Haag.





De komende weken komen meerdere lijsttrekkers langs in de ochtendsshow op Radio West. Woensdag is het de beurt aan Karsten Klein. Vrijdag komt Richard de Mos langs.