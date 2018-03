Weersverwachting NN CPC Loop 2018: zo'n 12 graden en regen

DEN HAAG - Tijdens de NN CPC Loop zondag wordt regen verwacht en het wordt waarschijnlijk tussen de 11 en 14 graden. Eerder deze week nog dacht Omroep West-weerman Huub Mizee dat het droog zou blijven, maar nu ziet de weersverwachting er anders uit.

Hoeveel regen er gaat vallen is niet duidelijk. De temperatuur ligt hoger dan normaal rond deze tijd van het jaar. Meestal is het rond deze tijd volgens Mizee een graad of 9. 'Nu hebben we te maken met zachte lucht uit de subtropen.'

Bekijk hier het programma van de dag.

LEES OOK: