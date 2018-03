Berg zand dreigt zeezicht ondernemers Kijkduin te belemmeren

DEN HAAG - Ondernemers op de boulevard van Kijkduin vrezen dat ze hun uitzicht op zee verliezen. Het zand dat in april wordt opgegraven voor de aanleg van een ondergrondse parkeergarage moet in de duinen worden verspreid. En deze berg komt precies voor de deur van de ondernemers. 'Wij hebben straks geen uitzicht meer op zee maar op een berg zand,' zegt ondernemer Eduard Boot.

Kijkduin krijgt een totaal nieuw uiterlijk. Projectontwikkelaar FRED Developers maakt een 'nieuw Kijkduin'. Dat betekent dat het winkelcentrum en de boulevard worden opgeknapt en er luxe appartementen bij komen. Ook wordt een ondergrondse parkeergarage aangelegd. De eerste werkzaamheden zijn een paar weken geleden begonnen.

Het graven van de ondergrondse parkeergarage moet in april starten. Het zand dat de bouwer hiervoor opgraaft, wordt verspreid over de duinen direct voor de deur van de ondernemers op de boulevard. 'Het zou gaan om ongeveer zeshonderd grote vrachtwagens zand die de bouwer hier voor onze deur stort,' zegt Boot. 'Dat betekent dat wij straks tegen een zandberg aankijken en ons zicht op zee kwijt zijn.'



Hoogseizoen

Het was de bedoeling dat de werkzaamheden afgelopen november zouden starten maar door onvoorziene problemen is het vertraagd en start het werk pas nu. Boot: 'In november is het laagseizoen en dan zouden de problemen voor ons niet zo groot zijn. Nu zitten we in het hoogseizoen. Straks wordt het druk en zitten we middenin een bouwput met vrachtwagens die af en aan rijden.'

Volgens Ad Roos van FRED Developers wordt er alles aan gedaan om de overlast voor ondernemers te beperken. Maar het is niet mogelijk om het zand op een andere locatie te storten. 'Het Hoogheemraadschap stelt dat zand dat uit de duinen wordt gegraven in hetzelfde gebied teruggestort moet worden,' legt hij uit. 'Dat heeft alles te maken met de duinversterking. Maar de berg zand zal zeker niet zo hoog worden dat het zicht op zee verdwijnt.'



Uitstellen werk

Het uitstellen van de werkzaamheden is volgens Roos echter ook niet mogelijk. ' We kunnen het werk niet opschorten. We gaan proberen om in de zes weken dat het graven duurt, de overlast voor bezoekers en ondernemers zo beperkt mogelijk te houden.'

Richard de Mos van Groep de Mos heeft zich het lot van de ondernemers aangetrokken. 'Straks ligt die berg zand hier en dan wordt het voor ondernemers wel heel lastig om te kunnen ondernemen,' zegt hij. De Mos wil dat er alternatieve plekken worden gezocht voor het opgegraven zand.



Bouwplaats

Ondernemer Boot erkent dat het opknappen van Kijkduin nu eenmaal met zich meebrengt dat de badplaats tijdelijk verandert in een bouwplaats. 'Tuurlijk willen wij ook een mooi Kijkduin maar niet ten koste van alles en iedereen.'

Bovendien heeft Boot het gevoel dat hij wel de lasten maar niet de lusten heeft. Want hij krijgt van de projectontwikkelaar niet de garantie dat hij kan terugkeren op Kijkduin na de verbouwing. ' Het kan dus zo zijn dat wij wekenlang overlast hebben maar niet eens in het vernieuwde Kijkduin mogen terugkomen. Dat zorgt voor veel onzekerheid.'