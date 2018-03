Deel dit artikel:











Nieuwe jachthaven in Alphen aan den Rijn in april in gebruik De Rijnhaven in Alphen (Illustratie: Haven Alphen aan den Rijn)

ALPHEN AAN DEN RIJN - In het Rijnhavengebied in Alphen aan den Rijn wordt maandag gestart met de aanleg van een splinternieuwe jachthaven. Wethouders Kees van Velzen (CDA) en Gerard van As (Nieuw Elan) zullen de eerste palen slaan van de aanlegsteigers. Naar verwachting kan er vanaf half april worden aangemeerd in de vernieuwde Rijnhaven.

'Haven aan den Rijn', zoals de nieuwe jachthaven gaat heten, wordt onderdeel van De Werf. Dat is een terrein met faciliteiten voor de pleziervaart, maar ook met creatieve bedrijven die zich er gaan vestigen. De jachthaven biedt plaats aan zeventig boten van zes tot twaalf meter lengte. 'Het moet een plek worden waar Alphenaren zich thuis voelen', zegt havenexploitant Paul Wismeijer. 'Een plek waar we willen recreëren en waar we een watersportplein kunnen creëren waar watersporters die op dit moment niet in Alphen stoppen verleid worden om wél te blijven en te stoppen.'

'Flaneren' Volgens Wismeijer biedt de wandelpromenade rond de jachthaven genoeg mogelijkheden voor vermaak en vertier. 'Ik voorzie een mooie zomeravond of -middag, mensen die hier flaneren langs de Rijnhavenkade. Mensen die wandelen en bij de zitelementen langs het water kijken naar wat er gebeurt.' Als alles volgens planning verloopt, is de jachthaven eind 2018 klaar. De eerste huurders van ligplaatsen kunnen hun bootje echter al in april aanmeren. Volgens de havenexploitant zijn de meeste vaste plaatsen inmiddels al verhuurd. LEES OOK:

