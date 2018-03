Deel dit artikel:











Onze paralympiërs: Jeroen Kampschreur en Renske van Beek mikken op medailles De paralympische ploeg, met boven Renske van Beek (tweede van rechts) en rechtsonder Jeroen Kampschreur. (Foto: ANP) Jeroen Kampschreur tijdens een trainingskamp in Hintertux. (Foto: Nederlandse Ski Vereniging) Renske van Beek. (Foto: Nederlandse Ski Vereniging)

REGIO - Nog niet bijgekomen van alle olympische successen? Over twee dagen gaan ook de Paralympische Spelen in Zuid-Korea officieel van start met de openingsceremonie. Van de tienkoppige ploeg die Nederland afvaardigt, komen er twee paralympiërs uit onze regio. Waar de 'Haagse trots' Renske van Beek een outsider is bij het snowboarden, geldt de Leiderdorpse zitskiër Jeroen Kampschreur als een gegadigde voor één of meer medailles.

De 18-jarige Kampschreur, die werd geboren zonder scheenbenen en daarom al op jonge leeftijd in een rolstoel belandde, is regerend wereldkampioen op drie onderdelen: afdaling, supercombinatie en reuzenslalom. Hij komt in Zuid-Korea daarnaast ook nog uit op twee andere discplines, namelijk de super g en de slalom.

'Als ik gewoon zo hard mogelijk van die berg af kom, dan denk ik dat het goedkomt,' zegt hij zelfverzekerd. 'Mijn verwachtingen? Absoluut medailles halen op de Spelen. Eén of meerdere. Ik ga voor een gouden.' Kampschreur erkent dat hij één van de favorieten is. 'Met drie gouden medailles op een WK ben ik geen underdog meer.'

Dat ligt anders voor Van Beek (28), die op haar tiende werd getroffen door een herseninfarct, waardoor de linkerzijde van haar lichaam deels verlamd is. De snowboardster krijgt op banked slalom en cross alleen al uit eigen land stevige concurrentie van paralympisch kampioene Bibian Mentel en Lisa Bunschoten, die er allebei vier jaar geleden al bij waren in Sotsji.

'Ik kan nog weleens voor verrassingen zorgen,' stelt Van Beek, die dit seizoen vijf keer brons won in World Cup-wedstrijden en vierde werd op het WK. 'Ik heb een ontzettend goed gevoel over het snowboarden. En als ik een goede dag heb, wie weet wat er gaat gebeuren? Ik ben benieuwd, ik laat het op me afkomen. Alles is mogelijk.'

Zaterdag 10 maart: afdaling

Zondag 11 maart: super g

Dinsdag 13 maart: supercombinatie

Woensdag 14 maart: slalom

Zaterdag 17 maart: reuzenslalom Schema Renske van Beek Maandag 12 maart: cross

Vrijdag 16 maart: banked slalom



