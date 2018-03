Olympisch kampioen Kjeld Nuis gaat voor snelheidsrecord naar Zweden

ZOETERWOUDE - Een snelheidsrecord op schaatsen. Met dat doel trekt olympisch kampioen Kjeld Nuis uit Zoeterwoude binnenkort naar Lapland in Zweden. Daar gaat hij onder ideale omstandigheden uitproberen waar zijn absolute topsnelheid ligt op een ijsbaan van 1500 meter.

Wereldwijd is nog nooit zo'n serieuze snelheidsrecordpoging ondernomen volgens energiedrankenconcern Red Bull, dat de 'schaatskoning van de Olympische Winterspelen' sponsort. In de Zweedse stad Lulea wordt voor Nuis 1500 meter natuurijs vrijgehouden waarop hij aan één stuk rechtdoor kan rijden. Hij schaatst achter een auto met een windscherm om de luchtweerstand weg te nemen.

Erben Wennemars

'Eigenlijk is het gek. Schaatsen gaat altijd om snelheid, maar altijd op een specifieke afstand. Er is nog nooit echt een serieuze poging gedaan om te kijken waar de absolute topsnelheid ligt als je de ideale omstandigheden hebt,' vertelt Nuis.

Oud-schaatser Erben Wennemars heeft voor hem de ideale omstandigheden uitgezocht. 'Er is een aantal factoren belangrijk om te bekijken, als je zo snel mogelijk wil gaan,' zegt de zesvoudig wereldkampioen. 'Behalve de luchtweerstand is de ijsbaan vaak niet lang genoeg. En je moet natuurlijk de snelste schaatser hebben.'

Daarnaast heeft de Technische Universiteit van Eindhoven berekend hoe de luchtweerstand voor Nuis zo klein mogelijk wordt. Als uitkomst daarvan wordt 'een speciaal aero shield met de perfecte vorm' ontwikkeld, waar Nuis achter zal rijden. 'En we gaan kijken of de schaatsen nog anders moeten worden afgesteld voor rechtdoor op grotere snelheid en Kjeld krijgt een speciaal pak met meer bescherming voor de veiligheid,' laat Wennemars weten.



100 kilometer per uur?

Hamvraag is: waar ligt de topsnelheid voor een topsprinter als Nuis? Op een kunstmatige ijsbaan is dat normaal gesproken zo'n 60 kilometer per uur. 'Hoe veel harder ik kan gaan weten we niet. Ga ik richting de 80, 90 of misschien wel 100,' vraagt Nuis zich lachend af.

