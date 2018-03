Sluiting dreigt voor buurthuis in Leiden

LEIDEN - Het bestuur van Speeltuin Zuiderkwartier in Leiden heeft besloten dat het clubgebouw op het speelterrein in juni gesloten wordt. Het clubgebouw is zodanig verouderd en in slechte staat dat de veiligheid van de gebruikers, kinderen, omwonenden en ouderen, niet meer te garanderen is. Er is niet genoeg geld voor een nieuw gebouw.

Wanneer het buurthuis noodgedwongen verdwijnt en er komt niets voor in de plaats dan zijn er een hoop gebruikers die gedupeerd raken. Niet alleen de kinderen met een beperking van Stichting Nadja, maar ook de ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en buurtbewoners. Er zitten gymclubs in het gebouw, schilder- en knutselclubs en er worden middagen georganiseerd voor eenzame mensen uit de buurt.



'Als je tegen de voorgevel duwt, valt hij eruit'

'Het is doodzonde dat we moeten sluiten', zegt Lucas Mieremet, beheerder van Speeltuin Zuiderkwartier, 'maar bij de afgelopen storm is voor een tweede keer het dak eraf gewaaid, de vloeren zijn verzakt. Als je tegen de voorgevel duwt valt hij er waarschijnlijk uit en zo kan ik nog wel even doorgaan.'

Het gebouw stamt uit 1955 en is dus dringend aan vervanging toe. Het bestuur van de speeltuin is samen met stichting Nadja bezig de financiën rond te krijgen. Er is zo’n 205.000 euro nodig. De gemeente Leiden is bereid om 60.000 euro mee te betalen maar dat is nog niet genoeg.



Geld tekort

'We zijn wel erg blij met deze toezegging hoor', zegt Anne van Zwieten van Stichting Nadja. Met de fondsen die we hebben aangeschreven zitten we nu op een bedrag van 170.000 euro. Dat betekent dat we nog 35.000 euro tekort komen. Daarom zijn we een crowdfunding actie gestart. Ik hoop dat het gaat lukken want het zou toch eeuwig zonde zijn als we geen nieuw gebouw kunnen neerzetten en voorgoed moeten sluiten.'