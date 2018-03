PvdA Den Haag vervangt zeehelden door heldinnen op vrouwendag

DEN HAAG - Er mogen wel wat meer straten worden vernoemd naar vrouwen. Dat vindt de Haagse PvdA. In het kader van Internationale Vrouwendag op donderdag 8 maart heeft de partij het Haagse Zeeheldenkwartier voor een dag omgetoverd in het Heldinnenkwartier.

Zo heet de Zoutmanstraat donderdag Rosa Parksstraat en is het Prins Hendrikplein omgedoopt in Alexandrine Tinneplein. De Piet Heynstraat is nu de Suze Groenewegstraat, Vondel is vervangen door Jane Austen.

Volgens de PvdA moet de gemeente het goede voorbeeld bij het uitbannen van de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. 'De gemeente kan daarin een hoop doen, door zelf het goede voorbeeld te geven en hetzelfde te vragen van organisaties en bedrijven waarmee we samenwerken,' aldus Janneke Holman, kandidaat-raadslid van de PvdA.



Inspireren

'Iedereen heeft wel eens gegoogeld naar wie een straat is vernoemd. Als die vaker vernoemd zijn naar vrouwen, kan dat meisjes ook weer inspireren om te weten dat niets onmogelijk is en hun dromen na te jagen,' aldus Janneke Holman, die zelf in het Zeeheldenkwartier woont. Ze vindt dat bijvoorbeeld op de Binckhorst straten naar vrouwen vernoemd moeten worden.