West Wekker: Internationale Vrouwendag en clubgebouw Leidse speeltuin moet dicht

REGIO - Goedemorgen! Het is Internationale Vrouwendag. Hoe sta jij daar bij stil? Verder horen veel zaken waarvan aangifte wordt gedaan helemaal niet thuis in het strafrecht, vindt de Haagse hoofdofficier van justitie. En het clubgebouw van Speeltuin Zuiderkwartier in Leiden gaat dicht. Dat en meer lees je in de West Wekker.

1. Haagse hoofdofficier: 'Stop met 'fop-, sjoemel- en show-aangiftes'

De Haagse hoofdofficier van justitie, Bart Nieuwenhuizen, vindt dat er te vaak aangifte wordt gedaan bij de politie van zaken die helemaal niet thuis horen in het strafrecht. In zijn column op Omroepwest.nl roept hij op het strafrecht alleen in te zetten 'voor échte problemen'.

2. Sluiting dreigt voor buurthuis in Leiden

Het bestuur van Speeltuin Zuiderkwartier in Leiden heeft besloten dat het clubgebouw op het speelterrein in juni gesloten wordt. Het gebouw is zodanig verouderd en in slechte staat dat de veiligheid van de gebruikers, kinderen, omwonenden en ouderen, niet meer te garanderen is. Er is niet genoeg geld voor een nieuw gebouw.

3. PvdA Den Haag vervangt zeehelden door heldinnen op vrouwendag

In het kader van Internationale Vrouwendag heeft de PvdA het Haagse Zeeheldenkwartier voor één dag omgetoverd tot het Heldinnenkwartier. De partij vindt dat er wel wat meer straten vernoemd naar vrouwen mogen worden. Daarom is de Zoutmanstraat vandaag omgedoopt in Rosa Parksstraat, heet het Prins Hendrikplein eenmalig Alexandrine Tinneplein, is de Piet Heynstraat nu de Suze Groenewegstraat en wordt Vondel vervangen door Jane Austen.

4. Huisjes gaan van Kijkduinpark naar strand Kijkuin

De huisjes die in de winter in Kijkduinpark staan, staan in de zomer op het strand van Kijkduin. Vandaag worden de huisjes weer op het strand gezet. Meer daarover is vanavond te zien in het TV West Nieuws.

Weer: De bewolking neemt toe en er valt regen. Daarna klaart het op. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. Het wordt zo'n acht graden.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Ze gaat dwars door huizen en struinend door straten. Met de cameravrouw en geluidsman ontmoet ze allerlei mensen uit de regio.