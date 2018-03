Treinreizigers uit Delftse Spoortunnel geëvacueerd

DELFT - In de spoortunnel van Delft is woensdagavond een bovenleiding op een trein terecht gekomen. Medewerkers van ProRail hebben de inzittenden uit de trein geëvacueerd.

Treinreizigers zaten anderhalf uur in de trein te wachten voor de stroom van de bovenleiding was en ze veilig uit de coupé konden. Een reiziger schrijft optimistisch op Twitter:'Broken power cable on my trains's roof... We got out in 90 minutes and free walk in Delft's tunnel'.Er reden tijdelijk minder treinen tussen Den Haag Hollands Spoor en Rotterdam Centraal. Donderdagochtend rijden de treinen weer volgens normale dienstregeling.