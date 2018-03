Nummer vier CDA Den Haag trekt zich terug

DEN HAAG - Desh Ramnath, de nummer 4 van de Haagse CDA-kandidatenlijst, trekt zich terug als kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Hij kan zijn raadswerk niet meer met zijn privéleven combineren.

Een van de voorwaarden om raadslid te zijn is dat je vier nachten of meer in Den Haag moet verblijven. In een verklaring laat Ramnath weten dat hij vanwege werk, vrijwilligerswek en 'de manier waarop mijn vrouw en ik ons gezin hebben georganiseerd' niet met zekerheid kan stellen dat hij het quotum van vier overnachtingen haalt.

Mensen kunnen op 21 maart nog wel stemmen op Ramnath. Een kandidatenlijst die bij de Kiesraad is ingeleverd, kan namelijk niet meer worden aangepast, vertelt de Haagse CDA-lijsttrekker Karsten Klein bij het Radio West-programma Muijs in de Morgen. 'Maar het is glashelder dat hij niet in de raad komt', aldus Klein.



Jammer

'Het is wel jammer dat we dit niet eerder wisten, maar toch is het altijd beter dat het terugtrekken nu gebeurt, dan na de verkiezingen. Want dan hebben de mensen het vaak over kiezersbedrog', verklaart de lijsttrekker van het CDA.

Volg hier alles over de gemeenteraadsverkiezingen