Veertig jaar geleden start Tour de France in Leiden; Dat moet gevierd worden! De 1e etappe van de Tour de France 1978 start in Leiden (Foto: ANP)

LEIDEN - Om te vieren dat het veertig jaar geleden is dat de Tour de France in Leiden van start ging, wordt er dit jaar een Tour de Ride gehouden in Leiden. De start op 7 juli is bij het Universitair Sportcentrum Leiden.

Er kan 80 km (intense), 115 km (medium) en 160 km (endurance) worden gereden. Bij terugkomst is het sportcentrum omgetoverd tot een 'finish village' in Franse sfeer waar de proloog van de Tour de France 2018 te volgen is op grote schermen. In 1978 was Leiden de start van de Tour de France. Onder anderen Jan Raas, Gerrie Knetemann, Joop Zoetemelk en Hennie Kuiper verschenen aan de start voor proloog. Bij de Groenoordhallen vond de tijdrit plaats. Jan Raas was de snelste, maar de tijdrit werd afgekeurd door de organisatie vanwege het slechte weer. De eerste etappe werd dan ook verreden zonder gele trui drager. Inschrijven voor de Tour de Ride kan via de website Lerourride.nl. Het kost 25 euro.