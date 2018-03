'Oegstgeest moet positief hondenbeleid voeren'

OEGSTGEEST - De gemeente Oegstgeest moet een 'positief hondenbeleid' gaan voeren. Dat zei Brenda Filippo van Stichting Platform Hondenvrienden donderdagochtend op Radio West in het programma Muijs in de Morgen. De afgelopen tijd is in de gemeente het gebied waar honden los mogen lopen kleiner geworden.

'Een positief hondenbeleid houdt in dat de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de hond ligt, dat hondenpoep opgeruimd wordt en dat de gemeente erkent dat de eigenaar én hond thuishoren in de samenleving', vertelt Filippo.

Honden moeten volgens haar daarom een plekje hebben in de openbare ruimte. Vooral in de recreatiegebieden Klinkerbergerplas en Park Landskroon wordt het loslopen van de honden aan banden gelegd. In Park Landskroon blijft nog maar vijf procent losloopgebied over en in Klinkerbergerplass wordt de helft ingeperkt.'



Protesten

Filippo zegt dat er niet gereageerd wordt op hun protesten tegen het inperken van het losloopgebied. 'Op brieven aan de gemeente komt geen reactie. Vandaag gaat er daarom een vragenlijst over het hondenbeleid naar alle politieke partijen.'

Ze heeft goede hoop dat dit iets oplevert. 'Lokaal Oegstgeest heeft al een paragraaf (in hun verkiezingsprogramma, red.) opgenomen over het hondenbeleid. En CDA en VVD hebben aangegeven dat ze er positief tegenover staan.'

Dit is deel vier van de Omroep West-verkiezingstour. 9 maart zijn we vanaf 07.30 te vinden bij het station in Sassenheim en vanaf 09.30 uur bij verzorgingstehuis Rustoord in Lisse.

Volg hier alles over de gemeenteraadsverkiezingen